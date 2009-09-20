Британцы сыграют с Винницей в «город будущего»

Винницкий городской совет совместно с Британским советом в Украине, КП «Институт развития городов» (г. Винница) и Центром городской истории Центрально-Восточной Европы (г. Львов) организует 22 сентября года деловую игру «Винница - город будущего».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

По сообщению, темой обсуждения в рамках деловой игры выбрано будущее острова Фестивальный (Кемпа) в Виннице.

Идея провести такую игру возникла в связи с тем, что нынешним летом были объявлены планы по реконструкции набережной Южного Буга. Однако реконструкция набережной не может проходить без обустройства острова Фестивальный - важного для города объекта, с которого, собственно, и начиналось развитие Винницы, и который до сих пор является любимым местом отдыха для многих винничан.

В деловой игре будут принимать участие представители общественности города, руководители профильных управлений горисполкома, представители депутатского корпуса, архитектурных кругов, культуры, СМИ, знатоки истории города - всего 25 человек. Британский Совет, который является разработчиком уникальной методики игры, пригласил для ее модерации Богдана ШУМИЛОВИЧА, менеджера проектов Центра городской истории Центрально-Восточной Европы, который уже имеет опыт проведения аналогичных деловых игр во Львове и Мелитополе.

Кроме того, эта деловая игра является частью международного проекта Британского совета «Творческие города», который реализуется в 14 странах Европы и направлен на выработку членами территориальной общины практических идей по улучшению качества жизни в городах.

В Украине деловые игры «Город будущего» состоялись во Львове, Одессе и Мелитополе.