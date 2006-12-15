Бойко договаривается в Москве об увеличении транзита газа

Сегодня в Москве в центральном офисе ОАО «Газпром» министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО обсудил с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем МИЛЛЕРОМ возможности увеличения в 2007 году транзита российского газа по территории Украины в Западную Европу.

Об этом говорится в сообщении управления информации ОАО "Газпром", текстом которого располагает УНИАН.

"Стороны детально обсудили возможности увеличения в 2007 году транзита российского газа по территории Украины в Западную Европу", – сказано в сообщении.

Подробности договоренности не сообщаются.

В пресс-службе Минтопэнерго Украины корреспонденту УНИАН подтвердили факт встречи Ю.БОЙКО с А.МИЛЛЕРОМ, однако сообщили, что подробности будут сообщены дополнительно.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Ю.БОЙКО обсуждал с А.МИЛЛЕРОМ возможности увеличения транзита российского газа через территорию Украины.

Напомним, по данным Госкомстата, транзит природного газа по территории Украины в январе-октябре 2006 года сократился на 3,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2005 года.

Транспортировка газа по территории Украины в январе-октябре сократилась на 4,4%. Госкомстат не приводит натуральные показатели транзита газа.

Справка УНИАН. В 2005 году транзит природного газа по территории Украины сократился на 0,5%, или на 0,7 млрд. кубометров, по сравнению с 2004 годом, до 136,4 млрд. кубометров.

Газотранспортная система Украины находится в эксплуатации ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз Украины».