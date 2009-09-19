В Херсоне стартовал V Международный фестиваль воздухоплавания «Феерия в небе Таврии».

Как передает корреспондент УНИАН, церемония открытия фестиваля состоялась вечером в пятницу, 18 сентября, в Потемкинском сквере Херсона.

В фестивале воздухоплавания на воздушных шарах принимают участие 17 команд из Украины, Литвы и России.

В рамках фестиваля состоятся спортивные и показательные полеты, разыграют кубок Херсона и «Арбузный кубок».

«Арбузный кубок» будет вручен команде, которая наиболее точно попадет в цель с воздуха, бросив в нее арбуз.

19 сентября состоится вечернее свечение воздушных шаров.

Фестиваль завершится 23 сентября.