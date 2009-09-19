В Херсоне стартовал V Международный фестиваль воздухоплавания
10:17, 19 сентября 2009Общество
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«Феерия в небе Таврии»
В Херсоне стартовал V Международный фестиваль воздухоплавания «Феерия в небе Таврии».
Как передает корреспондент УНИАН, церемония открытия фестиваля состоялась вечером в пятницу, 18 сентября, в Потемкинском сквере Херсона.
В фестивале воздухоплавания на воздушных шарах принимают участие 17 команд из Украины, Литвы и России.
В рамках фестиваля состоятся спортивные и показательные полеты, разыграют кубок Херсона и «Арбузный кубок».
«Арбузный кубок» будет вручен команде, которая наиболее точно попадет в цель с воздуха, бросив в нее арбуз.
19 сентября состоится вечернее свечение воздушных шаров.
Фестиваль завершится 23 сентября.
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