Ющенко поблагодарил жителей Донбасса за культурные традиции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посмотрел отчетный концерт художественных коллективов Донецкой области, который продолжает Фестиваль искусств Украины.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, приветствуя участников, организаторов и гостей концерта, В.ЮЩЕНКО вспомнил о богатом историческом и культурном наследстве представителей Донбасса. В частности, о вкладе в украинскую и мировую культуру таких выдающихся выходцев этого края, как художник Архип Куинджи, композитор Сергей Прокофьев, кинематографист Леонид Быков, звезды оперного и балетного искусства Анатолий Соловьяненко и Вадим Писарев. «Эти имена говорят сами за себя», – сказал В.ЮЩЕНКО.

«Здесь, в Великой степи, знавшей киммерийцев и скифов, печенегов и половцев, безусловно, закалялся и наш великий казацкий дух. Этот непобедимый дух дал силу и мужество таким великим патриотам Украины, борцам за права нации, как Василий Стус, Олекса Тихий, Иван Дзюба», – подчеркнул глава государства.

Отдельную благодарность жителям Донбасса Президент выразил за сохранение и приумножение культурных и национальных традиций. Он, в частности, вспомнил широко известные в Украине и за ее пределами художественные фестивали «Прокофьевская весна», «Театральный Донбасс», конкурс украинской фортепьянной музыки имени Ивана Карабица.

«Убежден, и нынешний Фестиваль принесет новые интересные имена», – отметил В.ЮЩЕНКО.

Президент также вручил высокие государственные награды деятелям культуры и искусств Донецкой области.