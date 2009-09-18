Таможенники говорят, что российскую телегруппу даже не видели

Государственная таможенная служба Украины заявляет, что не имеет отношения к инциденту с российскими журналистами в международном аэропорту “Борисполь”, поскольку они были задержаны на этапе паспортного контроля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гостаможслужбы.

В частности, в пресс-службе отметили, что российские журналисты, которые были задержаны в аэропорту “Борисполь”, не дошли до таможенного оформления, поскольку их задержали во время паспортного контроля, который находится в компетенции Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в аэропорту “Борисполь” были задержаны журналисты телеканала "Россия". Оператор авторской программы журналиста Аркадия МАМОНТОВА Игорь БЕЛОКОПЫТОВ сообщил о задержании российскому агентству “РИА Новости”. Самого А.Мамонтова в составе группы не было.

"Меня задержали на таможне, допросили, после чего обыскали. Потом мне сообщили, что за лживую информационную пропаганду против Украины мне запрещен въезд в эту страну на протяжении пяти лет", - утверждает И.БЕЛОКОПЫТОВ.

После грузино-российского конфликта журналисты, среди которых был И.БЕЛОКОПЫТОВ, сняли фильм "Свой - Чужой". В этом фильме они утверждали, что граждане Украины принимали участие в августовской войне на стороне Грузии.

В этот раз съемочная группа следовала в Украину для съемок нового фильма.

В то же время, как сообщили УНИАН компетентные источники в правоохранительных органах, И.БЕЛОКОПЫТОВУ с июня этого года запрещен въезд на территорию Украины в соответствии со ст. 25 закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» за распространение ложной информации о гражданах Украины.