Журналисты телеканала "Россия" заявляют, что их не пустили в Украину.

В частности, оператор авторской программы журналиста Аркадия МАМОНТОВА Игорь БЕЛОКОПЫТОВ сообщил по телефону российскому агентству РИА «Новости», что съемочная группа А.МАМОНТОВА была задержана в пятницу утром в киевском аэропорту "Борисполь".

Агентство отмечает, что самого А.МАМОНТОВА в составе группы не было, он собирался прибыть в Украину позже.

"Меня задержали на таможне, допросили, после чего обыскали. Затем мне сообщили, что за лживую информационную пропаганду против Украины мне запрещен въезд в эту страну в течение пяти лет", - утверждает И.БЕЛОКОПЫТОВ.

После грузино-российского конфликта журналисты, среди которых был И.БЕЛОКОПЫТОВ, сняли фильм "Свой - Чужой". В этом фильме они утверждали, что граждане Украины участвовали в августовской войне на стороне Грузии.

В этот раз съемочная группа направлялась в Украину для съемок нового фильма.