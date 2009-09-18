ФГИУ не получал решений суда о приостановке продажи ОПЗ

Фонд государственного имущества Украины не получал решений Окружного административного суда Киева о приостановке конкурса по приватизации ОАО «Одесский припортовый завод» и уже зарегистрировал его первого участника.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь ФГИУ Нина ЯВОРСКАЯ.

По ее словам, юристы Фонда всегда готовы принять к рассмотрению решения судов по этому вопросу. «Мы ждем, чтобы эти решения поступили в ФГИУ официальным путем, через исполнительную службу. Но пока мы их не видели, нам трудно говорить о том, как Фонд будет реагировать на эти решения», - отметила Н.ЯВОРСКАЯ.

При этом она добавила, что конкурс по приватизации ОПЗ может быть приостановлен только по решению самого ФГИУ. «Что касается указа Президента Украины о приостановке действия положений постановления Кабмина, которыми предусмотрено проведение приватизации ОПЗ, то данный указ также не имеет прямого действия, и сейчас он анализируется в Фондом госимущества», - сказала пресс-секретарь ФГИУ.

Она сообщила, что по состоянию на 18 сентября Фонд госимущества зарегистрировал одну заявку на участие в конкурсе по приватизации ОПЗ. При этом она отметила, что название компании, заявка на участие которой в конкурсе по ОПЗ зарегистрирована ФГИУ, будет обнародовано только по окончании срока регистрации участников конкурса.

«До 18.00 21 сентября все желающие могут подать свои заявки на участие в конкурсе непосредственно в Фонд госимущества, а уже затем получить соответствующее разрешение от Антимонопольного комитета. Но даже если участие в конкурсе будет принимать только одна компания, он состоится и государственный пакет акций предприятия будет продан по той цене, которая была заложена участником конкурса в своей заявке. Эта цена в любом случае будет выше стартовой», - уточнила пресс-секретарь ФГИУ и добавила: «Тем не менее, Фонд надеется, что в конкурсе по продаже ОПЗ примет участие не одна компания, до 18.00 понедельника еще есть время».

Как сообщал УНИАН, 17 сентября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом приостановил действие положений постановления Кабинета министров Украины от 3 декабря 2008 г. №1517-р, которыми предусмотрено проведение приватизации ОАО «Одесский припортовый завод".

В свою очередь премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что приватизация ОПЗ состоится в установленные сроки – 29 сентября 2009 года, несмотря на указ Президента.

17 сентября Окружной административный суд Киева по искам Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО и ОАО «Азот» вынес определения, которыми в обеспечение исковых требований запретил Фонду госимущества и конкурсной комиссии осуществлять действия, связанные с продажей госпакета акций ОПЗ.

Справка УНИАН. Фонд госимущества 15 июля т.г. объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОПЗ. Начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс состоится через 75 дней после его объявления. С начала объявления конкурса по продаже завода, по состоянию на 11 сентября, в Антимонопольный комитет обратились 13 компаний с просьбой дать им возможность ознакомиться с предприятием и конкурсной документацией для принятия окончательного решения об участии в конкурсе по его приватизации.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.