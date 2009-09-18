Суд запретил продавать Одесский припортовый по иску Семенюк

Окружной административный суд г. Киева запретил осуществлять любые действия по приватизации ОАО “Одесский припортовый завод”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Социалистической партии Украины, такое решение суд принял в качестве меры пресечения в деле по иску экс-председателя Фонда государственного имущества Украины Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО об остановке приватизации данного предприятия.

“Я приветствую это решение суда, которое является не только справедливым, но и смелым по сути, учитывая то, какое давление сегодня оказывается со стороны людей премьера на суды, - отмечает В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО. - Я приветствую то, что и в Секретариате Президента пришли к выводу, что приватизация Одесского припортового завода не отвечает национальным интересам Украины”.

“Как человек, который почти 4 года руководил Фондом, я четко знаю, что решения судов, также как и указы Президента, должны выполняться, как это делала я, находясь в должности председателя ФГИУ в 2008 году, когда правительство вопреки всем запретам со стороны Президента хотело продать это предприятие. Сегодня любые действия Фонда по продаже ОПЗ после решения суда и выхода указа будут абсолютно незаконными. Когда я подавала в суд, я хотела показать, что не следует только писать лозунги “Закон – один для всех”, но и реально доказывать это своими действиями”, – заявила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Напомним, народный депутат 2,3,4 и 5 созывов ВР Украины В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО 31 августа 2009 года подала в Окружной административный суд г. Киева иск с требованием остановить приватизацию ОАО «Одесский припортовый завод» как незаконную.

В своем иске В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО просит признать противоправными нормативные акты, согласно которым осуществляется продажа акций ОАО «Одесский припортовый завод», и до решению дела по существу запретить Фонду государственного имущества принимать любые меры по подготовке и проведению этого конкурса. Рассмотрение дела назначено на 7 октября 2009 года. Ответчиками по иску об остановке приватизации ОАО “Одесский припортовый завод” выступают Кабинет министров Украины и Фонд государственного имущества Украины. В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО в своем иске, в частности, отмечает: приватизация Одесского припортового завода противоречит действующему Указу Президента Украины от 6 марта 2008 года №200, которым вступило в силу Решение СНБО от 15 февраля 2008 года, где сказано: “Не допускать к утверждению Государственной программы приватизации приватизацию предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства ”.

Как она отмечает, Одесский припортовый завод – это стратегическое предприятие, которое к тому же занимает монопольное положение на рынке, и оно не может быть проданное до утверждения новой программы приватизации.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО обратилась к генеральному прокурору Украины с просьбой о применении мер прокурорского реагирования и вступления в судебный процесс, а также подала обращение с просьбой вступить в судебный процесс в СНБО и Президенту Украины.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

ФГИУ 15 июля с.г. объявил конкурс о продаже 99,567% государственного пакета акций ОПЗ. Начальная цена пакета 4 млрд. грн. Конкурс должен состояться через 75 дней после его объявления. По состоянию на 11 сентября в АМК обратились 13 компаний с просьбой дать им возможность ознакомиться с предприятием и конкурсной документацией для принятия окончательного решения об участии в конкурсе по его приватизацию.

Вместе с тем, 17 сентября Президент Украины своим указом №747/2009 приостановил действие положений постановления Кабинета министров Украины от 3 декабря 2008 г. №1517-р, которыми предусмотрены проведения приватизации ОАО «Одесский припортовый завод».

Комментируя это решение, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что приватизация ОАО «Одесский припортовый завод» состоится в установленные сроки – 29 сентября 2009 года, несмотря на указ Президента.