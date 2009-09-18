Нужен реальный бюджет для страны, а не комфортный - под себя

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что принятию Госбюджета должно предшествовать заслушивание отчета о выполнении бюджета 2008 года, о ходе выполнения бюджета нынешнего года, доклад о денежно-кредитной политике Национального банка Украины на 2010-й год и отчет Национального банка о работе в нынешнем году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом В.ЛИТВИН сказал на пресс-конференции в г. Ковеле.

Председатель Верховной Рады сообщил, что направил поданный правительством проект бюджета на 2010 год на ознакомление народным депутатам и для соответствующей подготовительной работы в профильные комитеты.

При этом В.ЛИТВИН отметил, что для комментирования этого документа нужно серьезно с ним ознакомиться, не только с двумя его показателями - доходной и расходной частью. «Я за профессиональную оценку Госбюджета и со стороны президентской команды, и со стороны оппозиции, потому что нужно показать, где есть резервы роста, а главное, за счет чего», - сказал В.ЛИТВИН и отметил, что будет «приветствовать именно такой подход».

Председатель ВР сообщил, что поручил Аппарату Верховной Рады и Институту законодательства совместно с соответствующими комитетами подготовить заключение относительно того, насколько предложения в Госбюджет соотносятся с законодательной базой, и что придется корректировать в плане законодательной базы.

Он также напомнил, что решение Конституционного Суда запрещает, чтобы закон о бюджете имел название, в котором будут предусматриваться внесения изменений в некоторые законодательные акты, в том числе приостановка действия законов или отдельных их положений. Такая практика, по словам В.ЛИТВИНА, существовала с 2000 года, и с такой формулировкой останавливалось действие более ста социальных законов. «Также нужная ясность, по какому бюджетному кодексу осуществлялась работа над финансовой сметой страны - ныне действующему или тому, который ветировал Президент», - сказал руководитель парламента.

Председатель Верховной Рады отметил, что перед принятием бюджета необходимо осуществить серьезную подготовительную работу «без истерики». «Этому должно предшествовать заслушивание отчета о выполнении бюджета 2008 года, о ходе выполнения бюджета нынешнего года, доклад о денежно-кредитной политике Национального банка Украины на 2010-й год и отчет Национального банка о работе в нынешнем году», - сказал В.ЛИТВИН.

По мнению руководителя парламента, Верховная Рада должна иметь исчерпывающий ответ от Счетной палаты Украины - как она оценивает ситуацию в Украине. «Это должно быть базой для работы над Госбюджетом. Нужно принять реальный бюджет для страны, а не комфортный - под себя», - подчеркнул он.