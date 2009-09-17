Рейсовый автобус столкнулся с иномаркой: двое погибших

В г. Горловка Донецкой области в результате столкновения легкового автомобиля «Вольво» и рейсового автобуса погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, водитель «Вольво» на одном из городских перекрестков не пропустил движущийся по главной дороге автобус ПАЗ маршрута № 21 и врезался в него.

Как рассказал и. о. начальника отделения по оформлению ДТП Сергей ТРУШКИН, в результате ДТП двое пассажиров иномарки, находившиеся на заднем сидении, от полученных травм скончались на месте. «Еще одна пассажирка и водитель «Вольво» в тяжелом состоянии были госпитализированы в реанимацию горбольницы», - сказал С.ТРУШКИН. По его словам, в салоне автобуса никто не пострадал, сам автобус получил механические повреждения.

Обстоятельства происшествия расследуются.