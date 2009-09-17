В Харькове эвакуировали студентов и преподавателей ХНУ им. Каразина
09:59, 17 сентября 2009Общество
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Ректору позвонил "аноним"
Студенты и преподаватели Харьковского национального университета им. Каразина сегодня эвакуированы в связи с сообщением о заминировании помещении учебного заведения.
Как передает корреспондент УНИАН с места события, анонимный звонок о заминировании поступил в приемную ректора около 9 часа утра. В настоящее время все студенты и преподаватели выведены из помещения. Экспертные службы проводят проверку здания университета, соответственно занятия приостановлены.
Представители правоохранительных органов, работающие на месте, пока отказываются комментировать инцидент.
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