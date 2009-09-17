В Харькове эвакуировали студентов и преподавателей ХНУ им. Каразина

Студенты и преподаватели Харьковского национального университета им. Каразина сегодня эвакуированы в связи с сообщением о заминировании помещении учебного заведения.

Как передает корреспондент УНИАН с места события, анонимный звонок о заминировании поступил в приемную ректора около 9 часа утра. В настоящее время все студенты и преподаватели выведены из помещения. Экспертные службы проводят проверку здания университета, соответственно занятия приостановлены.

Представители правоохранительных органов, работающие на месте, пока отказываются комментировать инцидент.