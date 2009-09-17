Мировые цены на нефть повысились

Цены на нефть на мировых рынках 16 сентября продолжили рост на фоне сообщений о том, что запасы топлива в США сократились больше, чем ожидалось, сообщает Reuters.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость фьючерсов с поставкой в октябре на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil выросла на 1,58 долл. - до 72,51 долл. за баррель.

Цена фьючерсов с поставкой в октябре на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) повысилась на 1,81 долл. - до 71,67 долл. за баррель.