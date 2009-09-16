Украина и ОБСЕ подписали контракт на утилизацию ракетного топлива

Сегодня в Киеве состоялась церемония подписания между Министерством обороны Украины и ОБСЕ контракта на утилизацию компонентов жидкого ракетного топлива меланж.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, контракт подписали временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Валерий ИВАЩЕНКО и генеральный секретарь ОБСЕ Марк Перрин де БРИШАМБО в присутствии представителей российского исполнителя, который выиграл тендер на утилизацию меланжа.

В соответствии с подписанным в марте 2008 года Меморандумом о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе по проекту утилизации запасов меланжа, ОБСЕ взяло на себя обязательство помочь Украине уничтожить первые 3168 тонн меланжа.

Меморандум также предусматривает подробное Техническое задание на утилизацию в будущем всех запасов меланжа на территории Украины – около 16 тысяч 337 тонн.

“Я с большим удовольствием приехал сегодня в Киев, чтобы подписать контракт на уничтожение 3168 тонн украинского меланжа, который сейчас находится на объекте хранения рядом с городом Калиновка, возле Винницы, и поселком Ценжив возле Ивано-Франковска, - сказал генеральный секретарь ОБСЕ. - Этому событию предшествовали четыре года тяжелого труда Министерства обороны Украины и ОБСЕ. Но ради безопасности людей и окружающей среды в Украине каждый шаг на этом пути был достоин этого труда. Этот проект жизненно важен для Украины, и он также важен для безопасности на просторах ОБСЕ”.

По словам М.БРИШАМБО, результатом подготовительной работы стало объявление 15 декабря прошлого года тендера ОБСЕ о предоставлении услуг по уничтожению запасов меланжа.

“Независимый Оценочный комитет, в состав которого вошли также два назначенных правительством Украины специалиста, сделал вывод предоставить контракт претенденту из Российской Федерации, который успешно прошел все этапы технической и финансовой оценки, - сообщил он. - Исполнитель по этому контракту фактически состоит из трех российских компаний: научно-производственной фирмы “Техноазот”, федерального казенного предприятия “Завод имени Я.М. Свердлова”, федерального казенного предприятия “Бийский олеумный завод”.

Генсек ОБСЕ также отметил, что практический этап проекта начнется в начале ноября этого года и будет длиться один год.

“Исполнитель работ вывезет из Украины все 3168 тонн меланжа на свои химические предприятия на территории России, где меланж будет безопасно переработан в полезные химические продукты сугубо гражданского использования – азотную кислоту и нитробензен, - сообщил М.БРИШАМБО. - Для вывоза меланжа будет необходимо шесть железнодорожных эшелонов - это специальные железнодорожные цистерны. С помощью разработанной ОБСЕ строгой Программы контроля качества будет обеспечиваться соблюдение международных стандартов ISO и проводиться необходимый мониторинг во время выполнения проекта”.

Генеральный секретарь ОБСЕ выразил благодарность всем тем, чья поддержка проекта по уничтожения меланжа была незаменимой. Это щедрые финансовые взносы и политическая поддержка государств-доноров: Чешской Республики, Дании, Финляндии, Германии, Норвегии, Польши, Испании и Швеции (через Шведское агентство по вопросам международного сотрудничества и развития SIDA).

В свою очередь, временно исполняющий обязанности министра обороны Украины В.ИВАЩЕНКО обратил внимание на то, что на протяжении 2006-2008 годов, по результатам проведенной на базах хранения меланжа в Украине ультразвуковой диагностики были обнаружены ряд резервуаров, в которых толщина стенок уменьшилась в 2-3 раза (до 4-5 миллиметров) при том, что паспортная толщина стенок резервуаров составляет 12 миллиметров, что вызывало необходимость перекачивания меланжа в резервные емкости.

“Количество непригодных к использованию резервуаров с каждым годом увеличивается, а следовательно растет и вероятность разрушения резервуаров, в которых хранится меланж. Именно это и предопределяет необходимость скорейшей утилизации меланжа”, – отметил он.

По словам В.ИВАЩЕНКО, воинские части, которые находятся возле города Калиновка и поселка Ценжив, не предусмотрены в составе Вооруженных Сил образца 2011 года и будут расформированы после проведения всех необходимых мероприятий рекультивации.

*** От Советского Союза Вооруженным Силам Украины осталось почти 16,7 тысяч тонн излишних и некондиционных компонентов ракетного топлива (КРП), из которых большинство составляет меланж (Меланж-20Ф, Меланж-20і, Меланж-20К, Меланж-27і, Меланж-27П).

Меланж – это многокомпонентная смесь азотной кислоты, окисей азота и ингибиторов коррозии. Летучая, агрессивная, высокотоксичная и гигроскопичная жидкость, применяемая в качестве окислителя ракетного топлива в жидкостно-топливных ракетных двигателях. Окислители на основе азотной кислоты не горят и не взрываются, но они вызывают самовоспламенение некоторых горючих материалов, в том числе ракетного топлива.

На сегодня 16339,36 тонн меланжей хранятся на 6 складах ракетного топлива Вооруженных Сил Украины.