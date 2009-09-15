ГПУ предлагает милиции не радоваться преждевременно

Генеральная прокуратура Украины обещает в течение сентября-октября дать официальный ответ относительно законности использования работниками ГАИ прибора «Визир», который фиксирует превышение скорости транспортными средствами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник управления надзора Генеральной прокуратуры Украины за соблюдением конституционных прав граждан Алексей ДЕНЕСЮК.

По его словам, благодаря применению этого измерительного прибора ситуация на автодорогах Украины значительно улучшилась, то есть уменьшилось количество ДТП и правонарушений. Вместе с тем, сказал А.ДЕНЕСЮК, в Генпрокуратуру поступило большое количество жалоб от народных депутатов и водителей «о незаконности привлечения к административной ответственности водителей за превышение скорости, зафиксированное устройством «Визир». По словам А.ДЕНЕСЮКА, прокурорскими проверками установлено, что «действительно, работниками милиции выносились постановления о привлечении водителей к ответственности без составления протоколов о нарушении правил дорожного движения». При этом он отметил, что, по закону, «Визир» может использоваться для фиксации нарушений ПДД, «если работает в автоматическом режиме, без посторонней помощи».

В то же время, сказал А.ДЕНЕСЮК, «по информации государственного предприятия «Укртехстандарт», «Визир» не входит в категорию приборов, которые могут работать в автоматическом режиме и имеет функцию кино-видеозаписи и начинает свою работу при условии постороннего влияния, то есть работника ГАИ, который его настраивает.

«Таким образом, нами было вынесено предписание руководителю ГАИ, чтобы приостановить практику вынесения постановлений о привлечении к ответственности без составления протоколов. Пока не рассмотрено наше предписание, но мы получили промежуточный ответ, что ГАИ обратилась к ряду учреждений, чтобы они дополнительно его («Визир») испытали и дали заключение на предмет использования его в автоматическом режиме», - сказал А.ДЕНЕСЮК.

По его словам, Генпрокуратура окончательно, «возможно в сентябре-октябре», определится правомерно или неправомерно работники ГАИ применяют «Визир».

«Если не будет удовлетворено наше предписание, Генеральная прокуратура обратится в суд для удовлетворения этого вопроса», - сказал А.ДЕНЕСЮК.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября начальник пресс-службы Генеральной прокуратуры Юрий БОЙЧЕНКО сообщил газете «Сегодня», что Генпрокуратура вынесла предписание начальнику ГАИ Украины Сергею КОЛОМИЙЦУ с требованием прекратить штрафовать дорожных нарушителей без их ведома. То есть, теперь, согласно распоряжению ГПУ, работники ГАИ должны останавливать водителей и вместе с ними составлять протокол, а не просто фиксировать «Визиром» превышение скорости, выписывать штрафы и направлять по почте «письма счастья».

Если распоряжение не выполняется, то водитель может подавать в суд, сообщил Ю.БОЙЧЕНКО.

Генпрокуратура считает, что использование «Визира» только для фиксации нарушений не отвечает конституционным правам, а также Закону «О милиции».

Заместитель министра внутренних дел Украины Александр САВЧЕНКО заверил, что Генпрокуратура не запрещала Госавтоинспекции использовать прибор «Визир» для фиксации превышения автомобилями скоростного режима.