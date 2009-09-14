Налоговая вышла на схему продажи угля из "копанок"

В Донецкой области разоблачены руководители предприятия, которые сбывали уголь, добытый из несанкционированных мест - так называемых «копанок».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Донецкой области.

Согласно сообщению, работниками налоговой милиции разоблачен очередной факт уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Налоговики установили, что руководители одного из предприятий, видом деятельности которого являлась оптовая торговля угольной продукцией, реализовывали, кроме легально добытой продукции, уголь, который был добыт из несанкционированных мест - так называемых «копанок».

Кроме того, в ходе проверки деятельности этого предприятия оказалось, что для осуществления незаконных бестоварных операций по снабжению угля были задействованы должностные лица других предприятий области, т.е. контрагенты.

Во время оперативно-следственных мероприятий по уголовному делу налоговики установили круг причастных к злоупотреблениям лиц, а также места добычи и хранение нелегально добытого угля. Установлено несколько офисов, в которых с использованием реквизитов фиктивных субъектов хозяйственной деятельности оформлялась фиктивная документация для незаконного приобретения угольной продукции. Оперативные работники разоблачили достаточно законспирированные способы передачи указанной документации и сложные схемы расчетных операций по противоправному переведению денежных средств из безналичной формы в денежную наличность.

В целом руководители предприятия, которые привлечены к уголовной ответственности, уклонились от уплаты налогов на сумму больше чем 1 млн. грн. По результатам проведения обысков складских помещений и угольных площадок наложены аресты на 1,3 тыс. тонн угля, который добыт из мест несанкционированной добычи.

Следствие по уголовному делу закончено, сейчас оно направлено в суд.