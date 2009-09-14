Грабителям, «специализировавшимся» на подростках, дали от 7 до 10 лет
10:15, 14 сентября 2009Общество
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Отнимали деньги и телефоны
Днепровским районным судом Киева к лишению свободы сроком от 7 до 10 лет с конфискацией имущества осуждены трое грабителей, отбиравших деньги и мобильные телефоны у подростков.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, с декабря 2007 года по январь 2008 года эта разбойная группа совершила в столице 12 нападений на несовершеннолетних. Угрозами преступники вынуждали подростков следовать с ними в малолюдные места, где отбирали у них деньги и мобильные телефоны с сим-карточками операторов связи.
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