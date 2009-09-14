Грабителям, «специализировавшимся» на подростках, дали от 7 до 10 лет

Днепровским районным судом Киева к лишению свободы сроком от 7 до 10 лет с конфискацией имущества осуждены трое грабителей, отбиравших деньги и мобильные телефоны у подростков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, с декабря 2007 года по январь 2008 года эта разбойная группа совершила в столице 12 нападений на несовершеннолетних. Угрозами преступники вынуждали подростков следовать с ними в малолюдные места, где отбирали у них деньги и мобильные телефоны с сим-карточками операторов связи.