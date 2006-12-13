Уголовный авторитет освободил украденного для выкупа мальчика, за что и погиб

Запорожского криминального авторитета Юрия Сакварелидзе, более известного как Юра Грузин, убили за то, что он освободил мальчика, похищенного ради выкупа.

Информацию об этом в интервью УНИАН официально подтвердил начальник Запорожского областного УВД Виктор ОЛЬХОВСКИЙ.

"Скажем прямо: здесь он поступил благородно. Действительно, встрял в эту ситуацию, но по нашей информации не сбивал сумму выкупа, а просто сказал, что парня надо отпустить, потому что вообще не порядочно такими делами заниматься. Ему сказали: не лезь - это не твоего ума дело. Там, конечно, в процессе следствия выяснится, но по нашей информации, в конце концов, парня так и отпустили бесплатно, но Сакварелидзе предупредили: "Ты за это ответишь!", - рассказал В.ОЛЬХОВСКИЙ.

По его словам, "работали не отморозки. Серьезная группа, которой руководили воры в законе".

На данный момент материалы, собранные запорожскими правоохранителями, переданы в прокуратуру Донецкой области, где в связи с другими преступлениями задержан ряд лиц, причастных к совершению убийства.

Ведется следствие.

Как сообщал УНИАН, Ю.Сакваралидзе был обнаружен мертвым 12 июня возле своего дома. Причиной смерти стали огнестрельные ранения.

В 90-х годах прошлого века Юра Грузин был одним из наиболее значимых преступных авторитетов Запорожского региона. В 1994 г. ушел на нелегальное положение в связи с возбуждением в отношении его ряда уголовных дел. Находился в розыске и скрывался на территории России, где дважды привлекался к уголовной ответственности и один раз отсидел под чужим именем. В 2004 году был задержан в Москве и экстрадирован в Украину. 7 августа 2004 года был арестован по решению местного суда Жовтневого района Запорожья в связи с тем, что ему инкриминировалось совершение 6 преступлений на территории Запорожской области: вымогательств автомобилей и крупных сумм в долларах США у бизнесменов региона.

В отношении Ю.Сакварализде было возбуждено уголовное дело по ст. 144 Уголовного Кодекса Украины (в редакции 1961г.) - "Вымогательство, причинившее крупный ущерб", однако благодаря сестре - известному адвокату Лиле Сакваралидзе, которая проводила защиту, он вскоре оказался на свободе. По неофициальным данным, Юра Грузин был держателем "общака" одной из крупнейших в Запорожском регионе преступных группировок, имевшей как легальный, так и нелегальный бизнес в самых разнообразных сферах.