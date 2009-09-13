Украинское правительство решит проблемы российского бизнеса

Проблемы, с которыми сталкивается российский бизнес в Украине, правительство Юлии ТИМОШЕНКО планирует решить в конце 2009 - начале 2010 года.

Об этом в интервью УНИАН заявил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

Он сообщил, что после заявления президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА о том, что в Украине нарушаются имущественные права российских инвесторов, Минэкономики Украины сделал запрос российской стороне с просьбой предоставить более детальную информацию по имеющимся фактам.

« Мы сделали запрос российской стороне и получили в ответ информацию о предприятиях и их проблемах. По некоторым предприятиям мы уже проанализировали ситуацию. Речь шла, в частности, о "Лугансктепловозе" и структурах, работающих с рядом предприятий Ильичевского торгового порта. Думаю, что нам удастся разрешить все проблемные вопросы в конце текущего – начале следующего года », - заявил Б.ДАНИЛИШИН.

Он отметил, что для решения любых проблем, в первую очередь, необходимо желание их решить. « Не решаемых проблем не бывает », - отметил Б.ДАНИЛИШИН.

Как сообщал УНИАН, 11 августа президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ в своем обращении, направленном главе Украинского государства Виктору ЮЩЕНКО, заявил о нарушении имущественных прав российских инвесторов в Украине, подчеркнув, что « всё это существенно подрывает некогда прочный экономический фундамент двустороннего партнёрства ».

Ранее о проблемах в работе российского бизнеса в Украине заявлял и премьер-министр РФ Владимир ПУТИН.

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