Из-за шалостей с паяльной лампой пострадали трое детей
13:05, 12 сентября 2009Общество
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Сообщение из Черкасской области
В селе Кедина Гора Золотоношского района Черкасской области из-за шалостей с паяльной лампой трое малолетних детей получили ожоги.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, трагедия произошла 11 сентября вечером.
В результате шалостей детей с огнем произошло возгорание паяльной лампы с дальнейшим горением, в результате которого пострадали трое детей 2000, 2001 и 1999 годов рождения.
Пострадавшие с ожогами средней степени тяжести (один ребенок в тяжелом состоянии) госпитализированы в больницу областного центра.
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