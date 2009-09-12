Из-за шалостей с паяльной лампой пострадали трое детей

В селе Кедина Гора Золотоношского района Черкасской области из-за шалостей с паяльной лампой трое малолетних детей получили ожоги.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, трагедия произошла 11 сентября вечером.

В результате шалостей детей с огнем произошло возгорание паяльной лампы с дальнейшим горением, в результате которого пострадали трое детей 2000, 2001 и 1999 годов рождения.

Пострадавшие с ожогами средней степени тяжести (один ребенок в тяжелом состоянии) госпитализированы в больницу областного центра.