Расследование торговли человеческими органами СБУ взяла под свой контроль

В связи с появлением в СМИ информации о возможном совершении на территории Украины преступлений, связанных с торговлей органами или тканями человека, Служба безопасности Украины взяла на особый контроль расследование соответствующих дел, изучение всех материалов и заявлений граждан Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, Служба безопасности Украины обращается к представителям средств массовой информации, широкой общественности с просьбой предоставить любую новую информацию, которая может способствовать выявлению и разоблачению фактов противоправной деятельности. Все полученные СБУ дополнительные материалы будут тщательным образом проверены.