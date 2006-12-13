Расследование торговли человеческими органами СБУ взяла под свой контроль
17:45, 13 декабря 2006Общество
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...и просит СМИ предоставить сведения
В связи с появлением в СМИ информации о возможном совершении на территории Украины преступлений, связанных с торговлей органами или тканями человека, Служба безопасности Украины взяла на особый контроль расследование соответствующих дел, изучение всех материалов и заявлений граждан Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, Служба безопасности Украины обращается к представителям средств массовой информации, широкой общественности с просьбой предоставить любую новую информацию, которая может способствовать выявлению и разоблачению фактов противоправной деятельности. Все полученные СБУ дополнительные материалы будут тщательным образом проверены.
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