«Нафтогаз» начал достраивать местные газопроводы

На сегодняшний день НАК «Нафтогаз Украины» уже начал реализацию программы по достройке местных газопроводов, позволяющих газифицировать населенные пункты, в которых до сих пор не обеспечено газоснабжение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня в Киеве на всеукраинском совещании по вопросам разработки новых подходов к формированию взаимоотношений государственного и местных бюджетов в 2010 году.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день в Украине таких газопроводов насчитывается 449 общей протяженностью 4 тысячи 287 километров. Эти газопроводы позволят обеспечить газом 1 млн. 650 тыс. человек.

«Мы начали уже с 1 сентября достраивать все эти газопроводы. Этим занимается НАК «Нафтогаз Украины»», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что достройка газопроводов должна быть закончена в течение полугода.

Как сообщал УНИАН, в августе текущего года Кабинет министров Украины поручил НАК «Нафтогаз Украины» до 2010 года достроить газовые распределительные сети с высокой степенью готовности на общую сумму 560 млн. грн.