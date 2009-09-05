Долги Нафтогаза реструктуризируют 7 консультационных компаний

В реструктуризации еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины» на 500 млн. долл. и со сроком погашения в конце сентября 2009 года задействованы семь консультационных компаний.

Об этом заявил советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий ВИТРЕНКО в интервью еженедельнику «Зеркало недели».

Напомним, что для реструктуризации еврооблигаций «Нафтогаз» привлек частную компанию Squipe Capital Limited, которая предоставляет консультационные услуги в области финансов в странах Восточной Европы.

«Кроме Squipe Capital Limited, в сделке участвуют еще минимум шесть компаний - юридические советники (украинские и международные). Кроме того, очень важная роль отведена агенту по обмену - банку Credit Suisse», - уточнил он.

Ю.ВИТРЕНКО отметил, что, рекомендуя «Нафтогазу» консультантов, правительство основывалось на успешном опыте реструктуризации суверенных долгов Украины в 1999-2002 годах, а также на опыте людей, занимавшихся непосредственно реструктуризацией долгов Украины.

«В данном случае вы выбираете не «известную торговую марку», а людей, которым доверяете и которые могут справиться с решением поставленной задачи», - заявил он, комментируя сотрудничество НАК с Squipe Capital Limited.

В то же время Ю.ВИТРЕНКО подчеркнул, что для агента по обмену очень важно мировое имя и глобальная сеть продаж ценных бумаг.

«По каждому кредиту - сложная структура. Если мы говорим о еврооблигациях, то в этих операциях участвует трасти-банк. И задача советника - обеспечить, образно говоря, чтобы пазл сложился и картинка получилась правильной. То есть он координирует весь процесс», - пояснил он.

В свою очередь, отвечая на вопрос об условиях вознаграждения компании Squipe Capital Limited, советник председателя правления «Нафтогаза» Андрей КОБОЛЕВ, отметил: «Консультанты не получат ни копейки, если не выполнят работу, т.е. в случае провала реструктуризации еврооблигаций «Нафтогаза». Это факт».

При этом А.КОБОЛЕВ отказался назвать величину вознаграждения, уточнив лишь, что она отвечает рыночным стандартам.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» назначил Группу по управлению обязательствами банка Credit Suisse менеджером дилера для осуществления запланированной реструктуризации евробондов на сумму в 500 млн. долл., срок выплаты по которым – 30 сентября 2009 года, а также по вопросам урегулирования финансовых обязательств относительно двусторонних кредитов компании.

30 сентября истекает срок погашения еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины», выпущенных в 2004 году. Объем выпуска равен 500 млн. долл.

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.