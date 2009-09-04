Майкл Джексон похоронен в мавзолее

"Король поп-музыки" Майкл Джексон, скончавшийся 25 июня на 51-м году жизни, похоронен в четверг на кладбище Glendale Forest Lawn под Лос-Анджелесом, сообщает телекомпания CNN.

Церемония началась с задержкой на два часа. Похороны были частными и закрытыми для прессы. На церемонии выступили отец покойного и близкие Джексона. Телеканалы не транслировали выступления по желанию семьи артиста.

Как сообщает РИА Новости, после выступлений прошла заупокойная служба, и гроб с телом Джексона перенесли в Большой мавзолей кладбища, служащий последним пристанищем многих голливудских знаменитостей, в том числе Кларка Гейбла и Хамфри Богарта.