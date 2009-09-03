Ющенко посетил АНТК им.Антонова

Президент Украины Виктор Ющенко посетил государственное предприятие «Авиационный научно-технический комплекс им. О.К.Антонова», сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства ознакомился с работой предприятия, а на встрече с трудовым коллективом предприятия поздравил рабочих с Днем авиации, который отмечался в прошлую субботу.

«Авиационная промышленность является той движущей силой, которая толкает смежные отрасли к технологическим прорывам и изобретениям во всех сферах экономики», - заметил Президент. Вместе с тем он признал – сегодня отрасль переживает нелегкие времена, в частности в 2002-2008 годах были проблемы с финансированием Государственной программы развития авиапромышленности - это привело к значительному сокращению производства самолетов, срыву международных контрактов, образованию значительной задолженности предприятий.

«По сути, мы стояли на грани потери статуса страны, которая имеет замкнутый цикл производства самолетов», - констатировал В.Ющенко.

В этом контексте он напомнил, что в прошлом году на заседании СНБОУ рассматривалось состояние выполнения Государственной комплексной программы развития авиационной промышленности Украины до 2010 года. А на данный момент уже предпринят ряд шагов по выполнению принятого по итогам заседания решения Совбеза.

Он особо отметил тот факт, что в апреле этого года было принято решение о выделении средств на возвратной основе для финансового оздоровления Харьковского государственного авиационного производственного предприятия, Киевского государственного авиационного завода «Авиант» и ГП «Завод 410 гражданской авиации».

«Я очень хотел бы, чтобы эти средства, выделенные в очень сложное время, не пропали и были эффективно использованы», - сказал В.Ющенко, выразив уверенность, что речь должна идти, прежде всего, об оптимизации финансового состояния предприятий.

Кроме того, Президент напомнил, что в августе 2009 г. с Россией подписано два межправительственных протокола, которые позволят украинским предприятиям авиаотрасли возобновить работу над проектом Ан-70. «В этом вопросе на сегодня практически поставлена положительная точка», - сказал В.Ющенко.

«Харьковскому государственному авиационному производственному предприятию и Киевскому авиационному заводу «Авиант» в 2009 году выделено почти 82 млн. грн. для пополнения их уставных фондов», - сказал В.Ющенко. Кроме этого, с целью финансирования достройки самолетов, харьковскому и киевскому авиационным предприятиям предоставлена возможность получить кредиты на сумму соответственно 383 и 343 млн. грн.

Президент выразил уверенность, что эти шаги дали возможность запустить авиационную отрасль, получить новые заказы авиастроительным предприятиям.

Среди необходимых мер реформирования авиационной отрасли Президент назвал предупреждения банкротства профильных предприятий, помощь в обновлении их производственных фондов и т.д.; более активное вхождение на новые рынки; ускорение интеграции украинского самолетостроения в мировую авиапромышленность; направление дополнительно полученных средств в централизованном порядке на закупку через государственную лизинговую компанию отечественных самолетов. «Это моя мечта - сделать этот проект. Начиная с бюджета следующего года, найти способ поддержки через центральное правительство, Укрэксимбанк, лизинговую отечественную компанию формирования таких закупок для внутренних потребностей», - сказал Президент.

В.Ющенко вручил работникам АНТК им.О.Антонова государственные награды. Награду, в частности, получил Генеральный конструктор предприятия Дмитрий Кива.