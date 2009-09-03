Мэр Ялты объяснил как помирить "няню Вику" с автогонщиками

Мэр Ялты Сергей БРАЙКО надеется найти компромисс в споре за место на набережной города, возникшем между владельцами катка и организаторами ралли.

«Сейчас занимаемся вопросом поиска компромисса, думаю, решим по-хорошему», - говорится в комментарии городского председателя, который передала УНИАН его пресс-служба.

С.БРАЙКО благодарен российской актрисе Анастасии ЗАВОРОТНЮК и ее мужу-фигуристу Петру ЧЕРНЫШЕВУ за ледовые шоу. «Ледовый каток был интересен и для отдыхающих, и для ялтинцев. К тому же он привлекал туристов в этом курортном сезоне, который был для нас достаточно тяжелым. Это мероприятие с участием звезд эстрады и фигуристов было интересно и востребовано», - сказал мэр Ялты.

При этом, отметил он, «когда на чашах весов лежит неделя работы катка и проведение этапа Кубка Европы - приоритет отдаем ралли». «Это мероприятие (гонки) у нас проводится в 5-й раз, это - международные соревнования, этап Кубка Европы. Более того, как утверждает руководство Федерации (автомобильного спорта), - если мы получим достаточно высокую оценку международных экспертов, то можем претендовать в следующем году на проведение этапа Кубка мира», - сказал С.БРАЙКО.

Вместе с тем, на вопрос, на чьей он стороне, мэр ответил: «Я - ни на чьей стороне, я выступаю от имени города. Мне важно, чтобы все прошло наименее конфликтно».

С.БРАЙКО заявил, что на каток ходят в основном с детьми, а сейчас школьники и студенты приступили к занятиям, «поэтому у катка больших доходов уже не будет». «Когда рассматриваем эти мероприятия по значимости, безусловно, нужно принять все меры для нормального проведения ралли. И все меры, чтобы минимизировать расходы «Ялта-Айс». Потери организаторы «Ялта-Айс» понесут из-за одного шоу, назначенного на 6 сентября, мы будем говорить с ними на эту тему. Но сейчас на него уже нет активной продажи билетов. Мы можем говорить о количестве проданных билетов. И еще они несут определенные затраты по контрактам, которые заключили с фигуристами. Но из городского бюджета о компенсациях нет и речи», - сказал мэр.

Говоря о сути конфликта, С.БРАЙКО отметил, что «небольшая техническая заминка» возникла из-за того, что, когда устанавливали каток, рассчитывали на конструкцию объектов ралли, которая была последние четыре года. «Она была не очень удачная - трибуна для VIP-гостей была 2-этажной и не совсем безопасной. Руководство Федерации автомобильного спорта приняло решение установить в этом году одноэтажную конструкцию - и в связи с этим расширило ту площадь, которую раньше занимал этот павильон. Поэтому не более одного метра конструкция объекта ралли заходит на конструкцию катка», - сказал мэр.

По его словам, 6 сентября планируется начать монтаж конструкций «Ялта-ралли», но это не значит, что «каток должен полностью быть убран к этому моменту». Когда это можно будет технически сделать - решится в ближайшее время. «При разборке катка есть три подрядчика – свет, звук, трибуны, сам каток и непосредственно демонтаж палатки. Нам специалисты этих трех фирм скажут, как они смогут совместить работы, чтобы провести его быстро, а не проводить демонтаж поэтапно», - сказал мэр Ялты.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября А.ЗАВОРОТНЮК заявила, что надеется на скорое и конструктивное разрешение конфликта интересов, возникшего в связи с работой на Набережной Ялты ее катка «Ялта ICE», и запланированным на 11 сентября стартом участников гонки Prime Yalta Rally 2009.

Со своей стороны, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации, председатель организационного комитета авторалли Prime Yalta Rally 2009 Евгений ЧЕРВОНЕНКО заявляет, что российская актриса А.ЗАВОРОТНЮК должна согласовывать свои имущественные вопросы с мэрией г. Ялта, а не с организаторами Prime Yalta Rally 2009.