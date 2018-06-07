Червоненко считает Заворотнюк дешевкой, которая ставит под угрозу будущее Украины

«Он не только размахивал руками, я даже испугалась за свое лицо»…«Я не разговариваю по понятиям, иначе бы не был одним из лидеров еврейской общины»…

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, сыгравшая главную роль в телесериале «Моя прекрасная няня», и украинский политик, заместитель главы Киевской госадминистрации Евгений Червоненко громко и публично поссорились. Предметом конфликта стала набережная Ялты. Няня Вика соорудила там каток, который по ее словам, должен стоять до октября. Червоненко – проводит там авторалли. Сначала якобы договорились провести совместное шоу, но оказалось, что за участие в шоу Червоненко должен заплатить «звездам» 80 тысяч евро…

Анастасия Заворотнюк со своим мужем – пятикратным чемпионом США по фигурному катанию Петром Чернышевым – построили в городе Ялте, на набережной Ленина, ледовую арену под названием «Ялта ICE».

Открылась арена 24 июня и, по документам, должна закрыться 1 октября. В Ялте также ежегодно проходит автогоночное шоу Yalta Rally, которое проводит Евгений Червоненко.

Заворотнюк и Червоненко договорились провести совместное шоу в контексте ралли. Уже почти согласовали программу, утвердили кандидатуры фигуристов, которые должны были выступать, но…

По версии Анастасии, оглашенной в УНИАН, Червоненко, услышав сумму гонорара, которую нужно заплатить спортсменам за шоу, пришел «просто в неистовство и потерял контроль над собой». Хотя перед тем он сам придумал «очень много всего яркого и замечательного, что бы усилило его шоу». А потом якобы заявил, что ледовую арену нужно снести вообще, поскольку она противоречит мерам безопасности для проведения ралли. Говоря это, по словам Насти, он ее и ее мужа оскорбил.

– В данный момент наши разрешительные документы позволяют нам оставаться и работать на этой набережной до 1 октября, – говорит Анастасия. – 15 сентября мы планировали сворачиваться, проводить демонтаж, который занимает две недели. Потому что это очень трудоемкая работа, нужно стапливать лед, разбирать конструкции… С господином Червоненко мы имели две встречи. На первой встрече – в такой нормальной, дружеской обстановке – мы получили приглашение провести совместное шоу, то есть расположить трибуны нашего катка таким образом, чтобы можно было пригласить VIP-персон и они получили бы удовольствие и от ралли, и от ледового шоу чемпионов. Вторая встреча… Я даже не знаю, как правильно слова подобрать, потому что это «встречей» назвать ну никак нельзя. Это больше походило на «стрелку» начала 90-х. Я также не могу назвать это переговорами, потому что переговоры – это когда говорят две стороны, а не так, когда одну сторону наклонили, и она должна отмалчиваться. А его манеры… Он не только размахивал руками… Я, было, даже испугалась за свое лицо… Он срывался с места, как будто пытался все время куда-то убежать. Господин Червоненко позиционирует себя как политическую элиту. Но само понятие «политическая элита» совершенно исключает тот тон, который был на этих переговорах. Мы абсолютно были обескуражены… В конце концов я просто женщина, у меня двое детей, и мне нельзя наносить такие оскорбления. Одним словом, мы получили и в лоб и в глаз, то есть сильно. Мы совсем не против этого ралли, мы наоборот хотели его поддержать и остаемся на этой же позиции.

– Мэром Ялты Сергеем Брайко, – пояснила актриса, – была рассчитана вся территория до малейшего сантиметра. И никакого конфликта с господином Червоненко не могло быть и в помине. Мы специально сократили длину своего катка для того, чтобы уместилась сцена и все, что связано с этим ралли. Все разрешительные документы у нас на руках. Видимо, такой же пакет имеется и у господина Червоненко. Хотя он абсолютно безапелляционно заявлял, что у нас нет документов. Они есть! Было также безапелляционно заявлено, что 29 августа наш каток должен быть закрыт и должен производиться демонтаж.

Господин Червоненко, по словам Насти, захотел сделать сцену для своего шоу шире, а каток этому мешал.

– Он просто пришел, и сказал: «Я сейчас вызову бульдозеры, чтобы снести вашу палатку, которая достойна только того, чтобы торговать шаурмой», «вы гастрабайтеры» и так далее. При этом абсолютно безапелляционно прикрывался именем Президента... Говорил, что на ралли приедут «тузы». «Мы перекроем вам дороги, – сказал он, – и ваши дети с детских домов, которые приглашены к вам на каток, не проедут сюда, а будут греться в своих автобусах на солнце, потому что будет присутствовать семья Президента». Мне показалось, что я ослышалась. Да, я являюсь гражданкой России, хотя моя фамилия Заворотнюк и моя жизнь началась во Львове. Да, мой муж Петр Чернышев – гражданин США. И что? Украина же нуждается в инвестициях! Тем более что мы не рассматривали этот проект как исключительно коммерческий. Мы и не рассчитывали на сверхприбыли. Мы своими прибылями перекрывали социальные программы. Мы пришли сюда основательно и всерьез и абсолютно с чистыми намерениями. И потом нам говорить: «Сюда придут «тузы», а ты тут со своими сиротами…» Я его спросила: «А что такое «тузы?» Он ответил: «Президент и все политики». Та самая палатка, которая, так сказать, травмирует психику Червоненко, стоит 2,5 миллиона!

Анастасия уверяет, что из тех 80 тысяч евро гонорара, которые должен был заплатить Червоненко, ни она, ни ее муж не получили бы ни цента. Что сама она готова была провести шоу бесплатно. По ее словам, обзывать их гастрабайтерами «несправедливо, хотя бы потому, что они с мужем и много других спортсменов провели огромное количество благотворительных акций для детей»: учили кататься, приглашали на шоу, дарил подарки.

– 11 сентября (в этот же день открывается ралли) к нам приглашены четыре детдома, и что мы должны им сказать? Что Дядя Червоненко сказал разобрать каток?.. Я подтверждаю, что не буду обижаться и проведу шоу. Но не имею морального права сказать фигуристам, что они на коммерческом мероприятии должны выступать бесплатно. Сам Червоненко однажды сказал, что это «спорт больших денег и красивых женщин».

Евгений Червоненко, естественно, все сказанное госпожой Заворотнюк отрицает. Своим видением конфликта он поделился с УНИАН: – Я сам приглашаю звезд эстрады для шоу – «Океан Эльзы», Могилевскую, Никиту, «НеАнгелы», а также зарубежных, например Маранди... Мне не нужно ничего навязывать. Анастасия поставила мне ультиматум при свидетелях: «Или плати 80 тысяч евро, или мы устроим тебе такой скандал!» Моя фамилия Червоненко, а не Жигунов (актер, также сыгравший в сериале, бывший муж Завротнюк. – Авт.). К стати, передайте ему, что он счастливый человек, что свободен. Моя единственная фраза ей: «Я не сторона спора». Вы заключали все договора с властями Крыма и Ялты, вот с ними и разговаривайте. Вот мои документы, это официальное международное соревнование, где регламентировано каждую секунду, каждый метр земли, и за каждую строчку в легенде гонки, начиная от набережной, я отвечаю. Это все получает визу Международной федерации автоспорта – ФИА. Это такое же мероприятие, как Евро. Мне сказали: «А нам все равно»… У них нет ни одного разрешения. Пускай выйдут и покажут свои разрешения.

– Они вышли и показали все разрешения до 1 октября…

– У них нет разрешений, она это сказала на пресс-конференции. У них есть разрешения исполкома, но нет ни одного согласования ни с МЧС, они вообще стоят на земле Минтранса.

– Какие будут ваши дальнейшие действия?

– Я ничего не собираюсь делать. Если крымская власть, председатель оргкомитета, спикер парламента Крыма Гриценко, все замы и я пойдут на уступки, то Украина уплатит огромную неустойку ФИА. У нас экзамен на Чемпионат мира, и появляется наша няня, которая ставит под угрозу будущее Украины. Мне обидно, потому что я две встречи организовывал, вез людей из Москвы, Киева, других городов, чтобы найти компромисс (в размещении строений для ралли).

– Госпожа Заворотнюк сказала, что у вас с ней было две встречи. На второй из них вы, узнав о сумме гонорара звездам, якобы разговаривали с ней, как на стрелке начала девяностых…

– Послушайте, страна меня знает много лет. Я не разговариваю по понятиям, иначе я бы не был одним из лидеров еврейской общины высшего ранга. Еще раз говорю, я не понимаю дешевых спекуляций героинь мыльных опер. Пусть предъявит запись хоть одного из наших разговоров или покажет свидетелей. Там было 10–15 человек. Ни имени Президента, никаких «тузов» я не упоминал. Мой помощник сказал, что милиция не пропустит на шоу детей из-за требований безопасности. Это самое подлое (со стороны Заворотнюк)… Другого слова я не знаю. Вот так и напишите – Подлое с большой буквы. Дети появились, когда встал вопрос о демонтаже. Знаете, моя дочка с двумя подругами курирует три детских дома, но они об этом не кричат, а во все праздники отвозят детям деньги и еду. Поверьте, что ралли поможет детским домам, как помогает всем в Ялте. Но как мы себя не уважаем в своей стране! Да, у нас было две встречи. На первой встрече я всем дал задание, попросил позвать специалистов. На другую встречу приехали специалисты, а с ее стороны я услышал ультиматум – 80 тысяч евро, иначе мы ничего не демонтируем. Со стороны специалистов я услышал возражения по 11 пунктам. Я ей объявил, что со мной говорить бесполезно, никакие деньги я платить не буду. Я не сторона спора. А в ваших услугах я не нуждаюсь.

– Почему именно сейчас вы подняли эту тему? Ведь каток стоит уже несколько месяцев…

– Нас мер Ялты Брайко уверял, что он должен стоять до 29 августа. Что мне делать, скажите, плюнуть на свою родину? И на то, что я делал пять лет? Вот так и напишите: на кого мне плюнуть? Мне просто больно. Я вам даю слово, что я вообще не знаю таких слов, как «туз». Я в карты не играю и не хожу в казино. Я лично выложился на ралли. И моя семья, кстати, не очень этим довольна. Мы хотим сделать второе мероприятие после «Донбасс-Арены».

– Настя сказала, что вы ее гастрабайтером обозвали…

– Это ложь. Чистая ложь. Чтобы мне поверили – так и напечатайте, – пусть я не доеду к моему сыну, если я назвал ее гастрабайтером. Я клянусь своей жизнью, я в жизни не клялся, что я ничем ее не обзывал. Она – …. (Червоненко употребил определенный оборот). Но вы это не пишите. Я поклялся своим сыном. Больше у меня объяснений нет. Дешевка!

Сам мэр Ялты Серей Брайко на данный момент отказывается от комментариев. В его пресс-службе сказали, что сейчас он «пытается мирным путем урегулировать конфликт».

Ксеня Лесив