Одесская милиция обещает через 10 дней всколыхнуть весь город

В ближайшее время одесская милиция намерена сообщить общественности результаты расследования целого ряда громких дел, в том числе, возможно, расследование кражи полотна Караваджо. Об этом ИА "МОСТ-Одесса" сообщил начальник городского управления внутренних дел Эдуард ДОБРЫНИН.

"В ближайшие дни, может, через неделю - дней через десять, мы проведем для СМИ пресс-конференцию и расскажем общественности о результатах расследования всех громких дел", - сказал Э.ДОБРЫНИН.

Отвечая на вопрос корреспондента агентства, будут ли оглашены на этой пресс-конференции результаты расследования нескольких взрывов, прогремевших недавно в Одессе, или кражи полотна "Взятие Христа под стражу, или поцелуй Иуды" кисти Микеланджело Меризи да Караваджо, Э.ДОБРЫНИН сказал: "И о взрывах расскажем... Мы всколыхнем всю Одессу. Расскажем обо всем, что происходит в городе".

Информагентство напоминает, что 31 июля 2008 года из музея Западного и Восточного искусства было украдено одно из самых ценных произведений, хранящихся в Одессе, - картина Микеланджело Меризи да Караваджо "Взятие Христа под стражу, или поцелуй Иуды", написанная в ХVII веке. По оценке экспертов, стоимость картины может достигать 100 миллионов долларов.