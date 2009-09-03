ДТП в Донецке: погибшим - 20 и и 22 года
11:52, 03 сентября 2009Общество
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ВАЗ врезался в опору
В Донецке в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.
Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области, 2 сентября в Кировском районе Донецка водитель автомобиля «ВАЗ-2107» не справился с управлением и совершил столкновение с железобетонной опорой.
Прибывшие на место происшествия бойцы подразделения МЧС с помощью гидравлического оборудования срезали передние двери автомобиля и извлекли троих молодых людей, двое из которых были без признаков жизни.
В результате аварии погиб водитель, 1987 года рождения, и пассажирка, 1989 года рождения. Тяжелые травмы получил пассажир, 1987 года рождения.
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