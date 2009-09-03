ДТП в Донецке: погибшим - 20 и и 22 года

В Донецке в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области, 2 сентября в Кировском районе Донецка водитель автомобиля «ВАЗ-2107» не справился с управлением и совершил столкновение с железобетонной опорой.

Прибывшие на место происшествия бойцы подразделения МЧС с помощью гидравлического оборудования срезали передние двери автомобиля и извлекли троих молодых людей, двое из которых были без признаков жизни.

В результате аварии погиб водитель, 1987 года рождения, и пассажирка, 1989 года рождения. Тяжелые травмы получил пассажир, 1987 года рождения.