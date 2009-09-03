Денисова призывает Партию регионов не ставить под угрозу экономику

Министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА призывает Партию регионов к взвешенности и обоснованности при инициировании принятия парламентом тех или других законодательных актов.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой Минтруда комментарии министра труда и социальной политики Украины Л.ДЕНИСОВОЙ к заявлению пресс-службы Партии регионов.

Как отметила министр, “нельзя ради политических амбиций и сиюминутной сомнительной выгоды ставить под угрозу экономику целого государства и благосостояние его народа”. “Задолженность по заработной плате – а это на сегодняшний день свыше 1 млрд. гривен – является позорным явлением как для конкретного руководителя предприятия и его владельца, так и государства в целом. Преодолеть его нелегко, мы все это понимаем. И все же, даже в нынешних кризисных условиях, правительство прилагает невероятные усилия до того, чтобы людям было возвращено то, что они заработали собственным трудом”, - отмечается в комментарии.

Л.ДЕНИСОВА отмечает, что “в начале кризиса на государственных предприятиях задолженность росла в разы. Но благодаря решениям правительства, его жесткому контролю за их выполнением долги по зарплате удалось существенно уменьшить, и в настоящее время, по данным Госкомстата, по состоянию на 1 августа с.г. они составляют 159 млн. грн. А в отдельных отраслях промышленности, например в угольной, нет ни копейки задолженности”.

К сожалению, добавляет министр, “иная ситуация в не государственном секторе экономики. Долги там продолжают расти, в частности на экономически активных предприятиях не государственной формы собственности они в настоящее время исчисляются суммой свыше 804 млн. грн.”.

“Я, как министр труда, неоднократно обращалась к Федерации работодателей и к другим подписантам Генерального соглашения от владельцев с призывом выполнить обязательства, взятые по настоящему документу, в том числе и особенно в части обеспечения своевременной оплаты труда. Более того, Минтруда обратилось к объединениям работодателей с призывом наладить системную работу по решению этой болезненной проблемы. А затем делали это еще не раз. В Министерстве уже собрана целая переписка по этому поводу. И несколько таких консультаций таки состоялось. Но, к сожалению, их эффективность была низкой, поскольку те представители, которые приходили на встречу не были уполномочены что-то решать”, - констатирует Л.ДЕНИСОВА.

Она отмечает, что министерством подготовлены и переданы “списки предприятий-должников с просьбой принять надлежащие меры. Результата почти никакого до сих пор”.

Л.ДЕНИСОВА убеждена, “людям, которым задолжали зарплату и которым нечем кормить свои семьи, безразлично - какую партию представляет тот или другой работодатель. Они ожидают погашения зарплатных долгов. А поэтому всем политическим силам, общественным формированиям, объединениям работодателей и другим небезразличным гражданам Украины следует садиться за стол переговоров, а еще – отказаться от практики обмена через Интернет разного рода бессмысленными обвинениями наподобие «черного пиара» или «перекладывания ответственности».

“Партии регионов хочу конкретно ответить: Госкомстат регулярно обнародовал данные по задолженности в регионах Украины. И они могли бы активнее защищать свой электорат от кризисных последствий, способствуя обеспечению людей рабочими местами и достойной и своевременной заработной платой. От того, что Минтруда обнародует списки предприятий-должников, ситуация не изменится, тем более, что это противоречит действующему законодательству. Давайте не забывать, что за каждым случаем – судьбы конкретных людей и целых трудовых коллективов. Поэтому делать из этого очередное политическое шоу не только не уместно, но, считаю, безнравственно”, - подчеркнула она.

Л.ДЕНИСОВА отдельно остановилась на социальных инициативах Партии регионов, “которая уже дважды вносила законопроекты о повышении социальных стандартов и каждый раз закладывала туда разные показатели”. Она напомнила, что “на праздновании 215-летия Одессы лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил о внесении в пятницу на рассмотрение Верховной Рады очередного законопроекта, с принятием которого с 1 сентября с.г. минимальная заработная плата и минимальная пенсия должны были бы составлять 1500 и 1300 гривен”.

“Досадно, - говорится дальше в комментарии, - когда некоторые активно занимаются «продвижением» убийственных для экономики в период мирового кризиса решений, но даже не знаком с реальным состоянием дел на конкретных предприятиях. Ведь в Минтруда поступило обращение от Общего представительского органа стороны работодателей (в состав которого входит и Федерация работодателей Украины, возглавляемая «регионалом» Юрием БОЙКО), где предлагается признать не только невозможным обеспечение в 2010 году установления минимальной заработной платы на уровне реального прожиточного минимума, а не повышать вообще”.

“Также предлагается предусмотреть в следующем году размеры минимальной заработной платы с 1 января 2010 г. – 675 грн., с 1 апреля 2010 г. – 700 грн., с 1 июля в 2010 г. – 715 грн.. и с 1 октября 2010 г – 720 грн. Работодатели заявляют в своем обращении, ссылаясь на письма предприятий, что в случае резкого повышения социальных стандартов произойдет сокращение рабочих мест, а продукция, из-за повышения себестоимости, станет неконкурентоспособной на рынке”, - отмечает Л.ДЕНИСОВА и делает вывод, что позиции «регионалов»-полититков и «регионалов»-работодателей почему-то сейчас кардинально отличаются.

Поэтому министр труда и социальной политики призывает “Партию регионов к взвешенности и обоснованности при инициировании принятия парламентом тех или других законодательных актов, ведь нельзя ради политических амбиций и сиюминутной сомнительной выгоды ставить под угрозу экономику целого государства и благосостояние его народа”.

“Правительство всегда выступает за повышение уровня жизни украинских граждан. И это реально сделать даже в нынешних условиях, выплатив долги по заработной плате и повысив ее без увеличения социальных стандартов”, - отметила Л.ДЕНИСОВА.