Партия регионов требует извинений от министра Денисовой

Партия регионов будет инициировать отставку министра труда и социальной политики Украины Людмилы ДЕНИСОВОЙ, если та не извинится за «клевету на хозяйственников – членов ПР». Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Партии регионов.

Партия регионов напоминает, что 1 сентября потребовала от Л.ДЕНИСОВОЙ, утверждавшей, что на предприятиях, принадлежащих членам Партии регионов, не выплачивается заработная плата, немедленно назвать имена конкретных владельцев и предприятия, на которых происходят такие негативные явления.

«К сожалению, до сих пор госпожа министр не удосужилась подтвердить фактами свои слова и дать конкретный ответ Партии регионов», - отмечается в заявлении.

«Партия регионов решительно заявляет: либо министр ДЕНИСОВА приносит свои извинения за черный пиар и клевету на хозяйственников – членов Партии регионов, либо наша политическая сила поставит вопрос об отставке министра труда и социальной политики, допускающей откровенное вранье», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября министр труда и социальной политики Л.ДЕНИСОВА провела брифинг, во время которого опровергла заявления Партии регионов относительно возможности повышения минимальных зарплат и пенсий в 2009 г.

Л.ДЕНИСОВА рассказала, что по подсчетам Министерства труда и социальной политики Украины, чтобы увеличить минимальную заработную плату работникам государственной сферы, необходимо увеличить расходы бюджета-2009 на 27 млрд. грн., а не на 8 млрд. грн., как предлагают в Партии регионов.

Кроме того, по ее словам, согласно законопроекту о повышении уровня социальных гарантий, предложенному Партией регионов, для обеспечения повышения пенсий необходимо увеличить расходы Пенсионного фонда на 1,4 млрд. грн. А по подсчетам Минтруда, на это необходимо не менее 7 млрд. грн.

«Я предлагаю работодателям для начала заплатить по зарплатным долгам, которые у них есть перед работниками. А это более 1 млрд. грн.», - говорит министр.