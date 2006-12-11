Щербань: Луценко надо лечить

Бывший председатель Сумской областной государственной администрации Владимир ЩЕРБАНЬ планирует подать в суд на бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКА.

Об этом он сказал в интервью газете «Сегодня», опубликованном сегодня.

«С ЛУЦЕНКО обязательно посчитаемся. Пускай только закончится весь этот процесс вокруг меня. И я подаю иск о защите чести и достоинства. Причем на крупную сумму. На детский дом чтоб хватило. Пусть суд и решит, кто прав», - сказал В.ЩЕРБАНЬ.

Он также сказал, что считает Ю.ЛУЦЕНКО «анархистом» и «случайным человеком в этой жизни».

«Ему место не в МВД, а в лечебном заведении. Он же анархист. Я видел, что он инструктировал молодежь, как не подчиняться власти и милиции. Снимали фильмы об этом, а потом крутили сумским студентам эти фильмы», - сообщил В.ЩЕРБАНЬ.

Как сообщал УНИАН, В.ЩЕРБАНЬ 4 ноября вернулся в Украину из США, где он был задержан 12 октября 2005 года за нарушение визового режима. По прибытии в Украину В.ЩЕРБАНЬ был доставлен в Генпрокуратуру, которая решила отпустить его на поруки народных депутатов от Партии регионов.

В Украине В.ЩЕРБАНЯ обвиняют в совершении ряда тяжких преступлений, таких как злоупотребление служебным положением, превышение служебных полномочий, вымогательство, мошенничество с финансовыми ресурсами и других.

В.ЩЕРБАНЬ занимал должность председателя Сумской ОГА с декабря 2002 года по январь 2005 года.