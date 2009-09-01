Черновецкий раздул штаты и вдвое увеличил деньги на содержание

Киевские власти, несмотря на нехватку финансирования приоритетной социальной сферы, направила значительные средства бюджета города на развитие органов местного управления, численность которых возросла на 439 единиц (с 2020 в 2006 году до 2459 – в 2008 году), а расходы на содержание увеличились вдвое.

Как сообщили УНИАН в Главном контрольно-ревизионном управлении Украины, об этом свидетельствуют результаты государственного финансового аудита выполнения бюджета Киева за 2007-2008 годы и первый квартал 2009 года, проведенного во исполнение поручения Кабинета Министров в марте-июле текущего года.

Ориентировочный объем средств на оплату труда только дополнительно введенных в местное управление штатных единиц составляет по меньшей мере 12 млн. грн. Однако работу такого многочисленного управленческого аппарата, отмечают в КРУ, вряд ли можно считать эффективной, ведь в 2007 и 2008 годах городом не обеспечено выполнение своего главного финансового плана – бюджета.

Кроме того, в структуре Киевской городской государственной администрации, как оказалось во время аудита, создан ряд управлений, которые дублируют функции региональных (территориальных) подразделений центральных органов власти.

Например, в составе КГГА создано и функционирует Главное управление земельных ресурсов. Наряду с ним в столице функционирует Главное управление Госкомзема в городе Киеве - орган, подчиненный Государственному комитету по земельным ресурсам Украины. На содержание ГУ земельных ресурсов КГГА из городского бюджета выделено 27,5 млн. грн., что почти в 5 раз превышает расходы Госбюджета на содержание ГУ Госкомзема в городе Киеве. И это притом, что за указанный период столица недополучила миллиарды гривен от операций с земельными участками, говорится в сообщении.

Значительные объемы бюджетных средств использовались неэффективно в результате необусловленной должным образом необходимости создания того или другого подразделения.

Так, для осуществления материально-технического обеспечения деятельности аппарата КГГА создано КП «Госпкомобслуживание», на которое возложено выполнение функций, которые фактически дублируют функции Управления по делам и выполняются им на бесплатной основе без дополнительных расходов. Кроме того, функции Управления представительства Киеврады в судах практически те же, что и функции, возложенные на Управление взаимодействия с судами, правоохранительными органами и органами юстиции КГГА.

Аналогично, учитывая, что Киевский городской председатель и председатель Киевской государственной администрации одно и то же лицо (Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ) дублируются функции отдела кадровой работы секретариата Киеврады и управления кадровой работы Киевской горгосадминистрации.

В течение 2007-2008 годов на содержание 201 штатной единицы информационно-справочной службы «CALL-центр» и «Центра правовой помощи киевлянам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах», израсходовано 12,6 млн. грн. Наряду с этим, функции отмеченных служб фактически дублируются Управлением по вопросам обращений граждан КГГА и отделами работы с обращениями граждан районных в городе Киеве райгосадминистраций, отмечают в ГлавКРУ.