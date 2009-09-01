Луценко выдал «разгромный» приказ

За издевательства над мужчиной, подозреваемым в совершении кражи денег, приказом министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО наказаны 17 сотрудников Коминтерновского райотдела милиции Одесской области.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий приказ сегодня во время рабочей поездки в Одесскую область обнародовал сам Ю.ЛУЦЕНКО.

В частности, за дискредитацию органов внутренних дел из органов МВД уволены заместитель начальника уголовного розыска и старший уполномоченный Коминтерновского райотдела милиции.

Остальные за халатное отношение к выполнению служебных обязанностей получили выговоры или были понижены в званиях.

Кроме того, начальник райотдела милиции предупрежден о неполном служебном соответствии.

Как заявил Ю.ЛУЦЕНКО, у этого руководителя есть два месяца для того, чтобы исправить ситуацию в возглавляемом им коллективе. В ином случае министр обещает разаттестовать весь личный состав райотдела и набрать на службу новых сотрудников.

Обращаясь к начальнику райотдела милиции, министр сказал: «Это большой кредит. Кстати, это только учитывая ваши предыдущие достижения».

В свою очередь, начальник Службы внутренней безопасности МВД Украины Василий СЛОБОДЯНИК в своем докладе сообщил, что двое из уволенных сегодня офицеров 7 августа этого года доставили задержанного по подозрению в совершении преступления в райотдел, сфабриковали протокол о якобы его неповиновении работникам милиции, в результате чего суд вынес решение об административном аресте задержанного на 5 суток.

После этого, как установили сотрудники Службы внутренней безопасности МВД по заявлению потерпевшего, офицеры вместо того, чтобы поместить задержанного в изолятор временного содержания, где он должен был бы отбывать административное наказание, отвели его в подвал, где, использовав против него генератор электрического тока от телефона, потребовали от подозреваемого признания. В результате мужчина получил закрытый перелом кости правого плеча.

В своих объяснениях министру оба офицера заявили, что телесных повреждений мужчине они не наносили, в подвал его не отводили, а травму тот получил «в результате падения на пороге туалета».

Комментируя в интервью журналистам названные действия работников райотдела и бездеятельность со стороны руководителей управления милиции, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что эти работники милиции вместо того, чтобы “думать головой”, прибегли к самому простому: “запугать мужчину, чтобы «выбить» из него показания”.

«Это действия, ломающие судьбу человека. На каждое такое действие со стороны работников милиции будет такой разгромный приказ. Только так можно сломать эту еще советскую традицию», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он информировал, что в течение текущего года Служба внутренней безопасности МВД передала в прокуратуру 400 уголовных дел в отношении сотрудников милиции, совершивших незаконные или преступные действия, а еще тысячи милиционеров предупреждены выговорами.

Министр, обращаясь к гражданам Украины, призвал их не бояться обращаться в Службу внутренней безопасности МВД, если против них со стороны милиционеров были применены незаконные действия.