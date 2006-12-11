Черновецкий объявил выговор директору стоматологической клиники

Директору коммунального предприятия «Киевская городская стоматологическая поликлиника» Анатолию КРУТЮ объявлен выговор.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, мэр города Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ вынес выговор А.КРУТЮ в связи с отказом коммунального предприятия предоставить материалы для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности поликлиники, которая проводится на основании распоряжения КГГА от 4 октября текущего года.

Как отмечается в соответствующем документе, дисциплинарное взыскание применено “за грубое нарушение трудовых обязанностей в виде невыполнения требований заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Ирэны КИЛЬЧИЦКОЙ о предоставлении материалов для осуществления проверки”.

А.КРУТЬ также предупрежден, что в случае непредоставления комиссии необходимых материалов и противодействия проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия виновные в этом должностные лица будут привлечены к ответственности в установленном порядке.