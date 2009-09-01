Мировые цены на нефть упали ниже 70 долл./барр.

В ходе торговой сессии в понедельник, 31 августа, мировые цены на нефть снова опустились ниже 70 долларов за баррель, сообщает Agence France-Presse.

В Нью-Йорке октябрьские контракты на техасскую нефть WTI подешевели на 2,78 доллара до 69,96 доллара за баррель. В Лондоне цена за баррель нефти Brent с поставкой в октябре снизилась на 3,14 доллара до 69,65 доллара.

Как считают аналитики, причиной падения цен стал прогноз о сокращении кредитования китайской экономики. Согласно предварительным данным, в августе объем выданных в Китае займов составил менее 300 миллиардов юаней (43,9 млрд. долл.) против 355,9 миллиарда в июле и 1,53 триллиона в июне (52 и 223,9 млрд. долл. соответственно).

По мнению экспертов, снижение кредитования может замедлить темпы роста китайской экономики, что приведет к значительному падению спроса на нефть.

Публикация прогноза также вызвала снижение Шанхайского фондового индекса SSE Composite на 6,74 процента, что стало рекордным падением более чем за год, отмечает агентство.

Вслед за китайским рынком умеренно снизились и американские фондовые индексы:

- промышленный Dow Jones опустился на 0,47 процента (45,27 пункта) до 9498,93 пункта;

- высокотехнологичный Nasdaq снизился на 0,97 процента (19,71 пункта) до 2005,83 пункта;

- индекс широкого рынка S&P 500 снизился 0,78 процента (7,99 пункта) до 1020,94 пункта.

Лента.ру