Вето на Закон о госбюджете-2007 повлечет целый ряд кризисов

Если Закон о Государственном бюджете Украины на 2007 год не вступит в силу, в соответствии со статьей 46 Бюджетного кодекса, то финансирование бюджетных потребностей придется осуществлять за временной росписью. При этом, ежемесячные расходы госбюджета не могут превышать 1/12 объема расходов за предыдущий бюджетный период.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

В сообщении отмечается, что Кабинет министров будет вынужден осуществлять лишь те расходы, которые определены в бюджете на 2006 год и одновременно предусмотрены в Законе о Государственном бюджете-2007, принятом Верховной Радой.

Минфин предостерегает, что ветирование Президентом бюджета вызовет недофинансирование социальной сферы и приведет к дефициту местных бюджетов. Они утверждаются после принятия проекта госбюджета-2007 во втором чтении, однако, в соответствии со статьей 46 Бюджетного кодекса, вступают в силу с определенными ограничениями.

Поэтому, как следствие, дотация местным бюджетам в 2007 году будет перечисляться не всем - ее получат лишь те местные бюджеты, которые получали ее в текущем году и которым выплата дотации была предусмотрена в проекте бюджета-2007. Объем такой дотации не будет увеличен на запланированные 1,6 млрд. гривен.

Как отмечает пресс-служба, вето на Закон о Государственном бюджете повлечет кризис в жилищно-коммунальном хозяйстве, а также сорвется реализация программ модернизации отечественной отрасли здравоохранения, ЖКХ и образования.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Верховная Рада приняла Закон “О государственном бюджете Украины на 2007 год”.

Доходы госбюджета на 2007 год запланированы в сумме 147 млрд. 888 млн. грн., расходы - в сумме 161 млрд. 819 млн. грн.

Сразу после принятия главной Сметы Украины, руководитель службы социально-экономического развития Секретариата Президента Александр ШЛАПАК заявил, что в ней не было учтено ряд принципиальных позиций Главы государства.

По его словам, речь идет о четырех принципиальных предложениях Виктора ЮЩЕНКО. А именно - вопросы, связанные с повышением планки минимального прожиточного уровня, выравнивания зарплат военнослужащим, выделения среднесрочных ссуд местным бюджетам и возможности использования вексельной схемы при импорте нефти.

Кое-кто из политиков и экспертов заявили о вероятности ветирования Президентом Закона о Госбюджете-2007.