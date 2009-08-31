Тимошенко: шахта «Нововолынская» будет готова за год

Строящуюся в селе Паромов Иваничевского района Волынской области шахту «Нововолынская» планируется ввести в эксплуатацию через год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила вчера на брифинге в Волынской области после ознакомления с ходом строительства этой шахты.

По словам премьера, предпусковая дирекция шахты заверила ее, к Рождеству может быть запущен транспортный ствол шахты, а ко Дню шахтера в 2010 году шахта может быть введена в эксплуатацию.

В свою очередь, министр угольной промышленности Виктор ПОЛТАВЕЦ добавил, что ежегодно на этой шахте можно будет добывать порядка 900 тыс. тонн угля. На шахте разведаны залежи угля в объеме 39 млн. тонн.