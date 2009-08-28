У Ахметова "рассекретили" условия приезда Бейонсе

Организаторы презентации стадиона "Донбасс Арена" в Донецке, намеченной на 29 августа, обещают "олимпийский размах". А "изюминкой" гала-концерта станет выступление американской звезды мирового масштаба Бейонсе.

Это будет первое выступление Бейонсе в Украине. На вопрос "Немецкой волны" о стоимости контракта со звездой продюсер шоу Константин Киркорян ответил: "Бейонсе принадлежит к тем звездам, которые ставят деньги далеко не на первый план. То есть, можно предложить ей огромные суммы, но если не обеспечить технический уровень или люди, которые ее принимают, не знакомые ее менеджмента, то ничего не выйдет".

По словам Киркоряна, менеджер Бейонсе – ее отец – прислал организаторам целый том требований. Начиная от системы организации безопасности и заканчивая кушаньями. В Донецке певица поселится в 5-звездной гостинице "Донбасс Палас". Там в связи с ее приездом "очень волнуются" и собираются угощать "наилучшими винами".

Как сообщил продюсер, из-за открытия в Донецке нового стадиона "Люфтганза" и "Австрийские авиалинии" даже откорректируют расписание стыковочных рейсов 29 августа, чтобы vip-гости со всего мира имели возможность удобно добраться на шоу.

Чего точно не хватает Донецку, это современного терминала аэропорта. Как пошутил Киркорян, "для иностранных гостей придумали легенду, якобы они прилетают в резервный аэропорт".

На церемонию открытия стадиона ожидается прибытие в Донецк первых лиц государства. Кстати, все билеты уже раскуплены. Цена колебалась от 100 до 3,5 тысяч гривен на v.i.p.-места.

"Донбасс Арена" - первый в Восточной Европе стадион, построенный согласно требованиям УЕФА, класса "элит" (пять звезд). Общая стоимость стадиона и парка вокруг него - 400 миллионов долларов.