Наличный доллар в обменниках перевалил за 8,5

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,45 грн./долл., продают – по 8,53 грн./долл. Курс немного повысился по сравнению с 26 августа, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,37-8,48 грн./долл., по продаже – 8,48-8,55 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках без изменений со вчерашнего дня - 11,99/12,22 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,80-12,12 грн./евро, по продаже – в пределах 12,15-12,31 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 26 августа, сегодня повысился на 0,8%, до 0,2534 грн./рубль, продажи – на 0,2% - до 0,2685 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,24-0,265 грн./рубль, по продаже – 0,26-0,28 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет сегодня 8,47 грн./долл., что на 0,6% дороже по сравнению с 26 августа, продажи – 8,54 грн./долл., на 0,4% дороже. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,35-8,51 грн./долл., по продаже – 8,52-8,57 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева немного повысился со вчерашнего дня и сегодня составляет 12,03/12,21 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,60-12,11 грн./евро, по продаже – в пределах 12,17-12,30 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 26 августа, незначительно повысился и составляет сегодня 0,2511/0,27 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,265 грн./рубль, по продаже – 0,265-0,28 грн./рубль.

Курсы валют, установленные сегодня в банках Киева:

«Укрэксимбанк»: доллар США – 8,40/8,52 грн., евро – 12,01/12,15 грн., рубль – 0,254/0,268 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,30/8,50 грн., евро – 11,60/12,20 грн., рубль – 0,24/0,28 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,45/8,55 грн., евро – 12,08/12,30 грн., рубль – 0,26/0,27 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 27 августа, составляет: гривни к доллару США – 7,989, к евро – 11,400303, к российскому рублю – 0,25442.