Компьютерная база ГАИ в Киеве арестована Службой безопасности

На протяжении недели Государственная автоинспекция в Киеве не регистрировала новые автомобили в связи с арестом базы данных ГАИ.

По информации "Украинской правды", база ГАИ столицы была арестована Службой безопасности Украины в связи с расследованием уголовного дела.

"Хотя мы предупреждали об отрицательных последствиях, СБУ наложила арест на сервер, поскольку он является доказательством по делу", - сообщил "Украинской правде" руководитель департамента ГАИ Министерства внутренних дел Сергей Коломиец.

По его словам, "ГАИ разработало новую, более защищенную от постороннего проникновения базу, которую теперь устанавливаем в МРЭО".

"Сегодня было запущено первое МРЭО, завтра – четвертое. Постепенно по одному МРЭО в день мы будем восстанавливать работу в Киеве", - отметил Коломиец.

Он не стал называть причины возбуждения уголовного дела, направив в Службу безопасности Украины.

"Украинской правде" сообщили в СБУ, что ними "возбуждено уголовное дело по статье 362 по факту несанкционированных действий с информацией, которая обрабатывается в автоматизированной информационно-поисковой системе "Автомобиль".

Следствие проводится СБУ совместно со специалистами МВД, все действия СБУ согласованы с руководством милиции, сообщила пресс-секретарь спецслужбы Марина Остапенко.

"Действия СБУ не имеют отношения к сбою процесса регистрации, поскольку перед началом следственных действий с соответствующими работниками МВД была согласована процедура изъятия сервера, которая бы не нарушала права людей и не мешала нормальной работе регистрации", - сказала Остапенко.