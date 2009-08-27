Нацбанк опустил гривню до рекордного уровня

Национальный банк Украины продолжил политику приближения официального обменного курса к рыночному, установив официальный курс на четверг, 27 августа, на уровне 7,9890 грн/долл., что является самым низким официальным курсом гривни за всю историю.

На сегодняшнее утро средний курс продажи наличного доллара в обменниках составил 8,50 гривен, средний курс покупки доллара вырос до 8,46 гривен за доллар. По сравнению с курсом на 26 августа курс доллара в Украине не изменился.

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