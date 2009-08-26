Во взрыве на шахте в Макеевке имел место человеческий фактор

Во время возникновения взрыва воздушно-метановой смеси на шахте им. Кирова в Макеевке «имел место» человеческий фактор.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра угольной промышленности Украины Юрий ГРЯДУЩИЙ заявил 25 августа журналистам в Макеевке на шахте им. Кирова.

«Человеческий фактор имел место. Монтажные работы не спровоцировали взрыв, они просто там велись. Когда мы узнаем, в каком месте конкретно, на каком пускателе или еще где-то произошла искра, кто там делал, что там делал, мы по нарядам увидим, и скажем, что тут произошло и почему», - объяснил Ю.ГРЯДУЩИЙ.

Он напомнил, что ранее экспертная комиссия смогла пойти и обследовать предполагаемое место взрыва, но возникают «уже теоретические, дискуссионные вопросы, которые, как правило, всегда возникают в подобных ситуациях». «Скорее всего, это произошло на распределительном пункте, на той выработке, которая соединяет разрезную печь и эту выработку, которая разрушена. Завтра будем иметь решение экспертов», - сказал заместитель министра.

Ю.ГРЯДУЩИЙ отметил, что имеющаяся современная система безопасности еще не была смонтирована в этой угольной лаве, она только готовилась к запуску: «Современная система безопасности находится на действующих лавах. Эта лава не являлась действующей, она еще не была смонтирована, она была только-только подготовлена горными работами. Выработка, где это произошло, – это выработка еще недействующей лавы».

Ю.ГРЯДУЩИЙ подчеркнул, что ответственного за аварию на шахте должна назвать правительственная комиссии, в обязанности которой это входит.

«Кто понесет ответственность - будет решать правительственная комиссия после того как будет оглашено решение экспертной комиссии», - заключил замминистра.

Как сообщал УНИАН, в 14.20 23 августа в Макеевке на шахте им. С.Кирова на горизонте 190 метров после проведения планового реверсирования вентиляционной струи в выработках произошли выбросы угля и газа. Всего под землей находились 355 горняков, на аварийном участке – 12.

В результате выброса угля погибли 8 горняков. На протяжении 23-25 августа с травмами и отравлением метановым и угарным газом в больницы были госпитализированы 19 горняков.

Создана комиссия по расследованию причин аварии.

По предварительным данным Государственного комитета Украины по промышленной безопасности, охраны труда и горного надзора, причиной аварии на шахта им. Кирова стало невыполнение руководством предприятия в полном объеме требований Инструкции по проведению реверсирования вентиляционной струи.