Состоится пресс-конференция гендиректора ОАО ”Енакиевский металлургический завод” в УНИАН
13:04, 08 декабря 2006Общество
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Сегодня в 15:15 в УНИАН состоится телефонная пресс-конференция, посвященная завершению второго этапа программы обновления производственных мощностей ОАО “Енакиевский металлургический завод”, в частности, по случаю введения в эксплуатацию нового кислородного блока цеха ЕМЗ, что позволит существенно увеличить объемы выплавки стали.
В пресс-конференции примут участие: директор Дивизиона стали и проката управляющей компании ЕМЗ «Метинвест Холдинг» Игорь КОРЫТЬКО и Генеральный директор ОАО «ЕМЗ» и СП ООО «Метален» Александр ПОДКОРЫТОВ.
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