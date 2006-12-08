Состоится пресс-конференция гендиректора ОАО ”Енакиевский металлургический завод” в УНИАН

Сегодня в 15:15 в УНИАН состоится телефонная пресс-конференция, посвященная завершению второго этапа программы обновления производственных мощностей ОАО “Енакиевский металлургический завод”, в частности, по случаю введения в эксплуатацию нового кислородного блока цеха ЕМЗ, что позволит существенно увеличить объемы выплавки стали.

В пресс-конференции примут участие: директор Дивизиона стали и проката управляющей компании ЕМЗ «Метинвест Холдинг» Игорь КОРЫТЬКО и Генеральный директор ОАО «ЕМЗ» и СП ООО «Метален» Александр ПОДКОРЫТОВ.