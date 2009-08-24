Литвин: вопрос о прожиточном минимуме возникнет первым

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что парламент должен принять закон о повышении прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время рабочей поездки на Житомирщину, прогнозируя ход следующей сессии ВР.

По словам В.ЛИТВИНА, именно этот вопрос и будет выноситься первым, поскольку некоторые политические силы на нем настаивали.

“Я убежден, что нам нужно принимать решение по этому вопросу, поскольку дважды или трижды Верховная Рада принимала решение о пролонгации срока рассмотрения этого вопроса. Даже инициаторы рассмотрения вопроса сделают вид, что они забыли об этой проблеме, то, по моему мнению, люди напомнят”, - сказал председатель ВР.

Спикер убежден, что такое решение будет содействовать развитию внутреннего рынка Украины.

В.ЛИТВИН также считает, что на сессии, которая начнется 1 сентября, депутаты должны определиться относительно бюджетного кодекса и ряда законов, заветированных Президентом.

“Президент Украины на последнюю сессию внес 93 законопроекта, из них 46 заветировал, то есть по сути дела, каждый второй закон у нас ветируется. А если взять общее количество, Верховная Рада приняла почти 180 законов, то есть каждый четвертый был заветирован. Это в сущности, рекорд, и так дальше работать на холостом ходу нельзя”, - прибавил спикер.