Новый начальник милиции Крыма поднимет «расстрельные» дела

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает, что приход Геннадия МОСКАЛЯ на должность начальника милицейского главка Автономной Республики Крым даст импульс расследованию резонансных преступлений прошлых лет. Об этом он заявил в Симферополе в ходе представления нового руководителя милиции автономии, передает корреспондент УНИАН.

«Я надеюсь, сейчас этим расследованиям будет придан новый импульс», – сказал глава МВД.

По его мнению, крымской милиции необходимо привлечь к ответственности не только членов бандформирований, но и организаторов преступных группировок.

«Главное – ударить по ключевым лицам», – сказал Ю.ЛУЦЕНКО, добавив, что порой они «прячутся за депутатскими и другими представительскими мандатами». «Кто мэр, кто депутат, кто советник. Нам они хорошо известны как члены организованных преступных группировок», – подчеркнул глава МВД.

Новый начальник милиции Крыма отметил, что раскрытие и возобновление работы над раскрытием «расстрельных» дел, а также дел с использованием взрывчатых веществ – это «ключ к тем лицам, которые себя чувствуют сегодня в Крыму вольготно, прикрываясь депутатскими мандатами, президентов различных фондов, общественных организаций».

«Все (дела – УНИАН) будут возобновлены, начиная от (дела об убийстве) первого вице-премьера Сафонцева и заканчивая расстрелом в «Интерклубе» в Керчи», – заверил Г.МОСКАЛЬ.

Напомним, в 1990-х годах ряд организованных преступных группировок, среди которых самыми крупными были «Сейлем» и «Башмаки», вели передел сфер влияния на Крымском полуострове.

19 августа Кабинет министров Украины назначил народного депутата от НУ-НС Г.МОСКАЛЯ начальником Главного управления МВД Украины в Крыму – заместителем министра внутренних дел страны.

Г.МОСКАЛЬ уже работал на этих должностях в 1997-2000 годах.