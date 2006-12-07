Глава банковского совета: такой бюджет нельзя подписывать

Бюджет не должен быть подписан в том виде, в котором он был принят Верховной Радой. Такое мнение высказал народный депутат, глава Совета Ассоциации украинских банков Станислав АРЖЕВИТИН в четверг журналистам.

Как передает корреспондент УНИАН, депутат подчеркивает, что в документе, среди прочего, не выписаны вопросы, связанные с долговыми обязательствами правительства перед Национальным банком Украины.

С.АРЖЕВИТИН отметил, что он подавал в Бюджетный комитет более десятка предложений по урегулированию этих и других вопросов, но они не были учтены.

Депутат намерен обратиться к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой не подписывать принятый Верховной Радой Закон «О Государственном бюджете Украины на 2007 год».

Как сообщалось, 6 декабря т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2007 год». Документ передан на подпись Президенту