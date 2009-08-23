Селам, затопленным в 1957 году, установят памятный знак

В Черкасской области на месте сел Худяки и Талдыки, затопленных в 1957 году при строительстве Кременчугского водохранилища, установят памятный знак.

Как сообщила корреспонденту УНИАН исполнительный директор ассоциации ”Агентство сельского развития” Мария ЕВТУШЕНКО, на месте этих сел в Днепре установят гранитную глыбу с памятной надписью. Эта глыба будет иметь форму кургана, похожего на хату.

Памятный знак изготовят мастера черкасской фирмы ”Гранул”.