Украине ко Дню козачества покажут гетманский флаг из Кремля

В Украине ко Дню казачества будет представлен гетманский флаг Даниила Апостола.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель совета Фонда интеллектуального сотрудничества «Украина – XXI век», народный депутат Украины Богдан ГУБСКИЙ во время презентации отреставрированного казацкого знамени XVIII века с изображением национального герба «Казак с мушкетом».

«При поддержке премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО сегодня ведется работа относительно представления в Украине третьего существующего в мире гетманского флага Даниила Апостола, который сейчас хранится в Оружейной палате Московского Кремля», - сказал Б.ГУБСКИЙ.

По его словам, экспозицию планируется представить на День казачества в октябре.