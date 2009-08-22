Всемирный банк готов дать Украине еще $350 миллионов в кредит

Всемирный банк (ВБ) готов рассмотреть выделение Украине следующего кредита в размере 350 млн. долл.

Об этом сообщил директор ВБ по Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР в интервью еженедельнику «Зеркало недели» .

«Сам факт, что мы согласились выделить первые 400 млн. долл. в рамках программы по реабилитации финансового сектора, свидетельствует о том, что нам удалось достичь неплохих результатов во взаимодействии с правительством и НБУ. Мы работаем в достаточно конструктивном режиме», - заявил он.

При этом он добавил, что «ВБ готов рассмотреть выделение Украине следующего кредита в размере 350 млн. долл., чтобы продолжить сотрудничество в этом направлении».

В то же время он отметил, что в ближайшее несколько месяцев Украина будет жить под знаком выборов, что не упрощает ситуацию.

«Но мы продолжим работу с правительством и НБУ на техническом уровне, чтобы процессы не останавливались. Причем не только в вопросах реабилитации финансового сектора, но и по многим другим направлениям», -— отметил он.

При этом М.РАЙЗЕР уточнил, что речь идет об улучшении инфраструктуры, повышении энергоэффективности, реформах в энергетической и коммунальной сферах, в пенсионной системе и здравоохранении, налоговой и административной реформах, реформировании судебной системы и сферы государственных закупок.

«Если мы правильно выстроим логику этих процессов, то рано или поздно, до или после выборов, они приведут к положительным результатам. Кстати, те изменения в законодательстве, которые Верховная Рада приняла в конце июля, — хороший пример тому, что даже в условиях ожесточенной политической борьбы украинский парламент может принимать действительно важные решения», - подчеркнул М.РАЙЗЕР.

Как сообщал УНИАН, в начале августа делегации Украины и Всемирного банка завершили переговоры относительно первой ссуды на реабилитацию финансового сектора.

Заем в размере 400 млн. долл. на 30 лет с пятилетним льготным периодом будет привлечен с целью урегулирования проблемных вопросов, связанных с финансовым оздоровлением банковской системы в условиях кризиса.

Заседание Совета директоров Всемирного банка по утверждению предоставления займа Украине состоится 17 сентября 2009 года.