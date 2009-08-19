В Балаклаве отстроен дом Леси Украинки

На набережной в Балаклаве завершено воспроизведение дома, в котором около 100 лет тому назад жила величайшая украинская писательница Леся Украинка.

Как передает корреспондент УНИАН, вместе с Домом Леси Украинки, как издавна в городе называют этот дом, отстроены еще три памятника архитектуры.

Ранее эксперты пришли к заключению, что дом, в котором жила Леся Украинка, а также еще три исторически-архитектурных сооружения, за долгие годы упадка превратились в руины, поэтому реставраторы их демонтировали.

Перед демонтажем специалисты тщательным образом обмеряли все архитектурные формы и элементы, сфотографировали их, а затем на основании этих и архивных данных воспроизвели дома. Строители и реставраторы работали под строгим присмотром представителей профильных государственных учреждений, историков и общественности. Сегодня строители утверждают, что одно из самых красивых мест Балаклавы (почти сразу же справа от входа с моря в Балаклавскую бухту - УНИАН) воспроизведено в первозданном виде.

На Доме Леси Украинки планируют установить мемориальную доску.